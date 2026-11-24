Il nuovo murale dell'artista vede protagonista i due tecnici,. L'allenatore giallorosso". Mentre il tecnico dei francesi è raffigurato come: "Luis Napoleone Enrique". Nel murale i due si stringono la mano e domani faranno lo stesso al Parco dei Principi prima del match. Poi, sul campo, saranno i calciatori a darsi battaglia.