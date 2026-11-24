VIDEO - Il nuovo murale di Drugi prima di PSG-Roma: Gasperini come Giulio Cesare e Luis Enrique in versione NapoleoneSocial Network
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PSG, Hakimi: "Conosciamo le qualità e i difetti della Roma. Noi dovremo fare il nostro gioco senza esitazioni"
In vista del match di Champions League in programma domani alle ore 21 contro la Roma al Parco dei Principi, il terzino del PSG ed ex Inter, Achraf Hakimi ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco...
PSG, Luis Enrique: "Ho un bel ricordo del mio anno a Roma. È stata un'esperienza speciale. Sarà difficile batterla, è una squadra che non ha paura. Gasperini? Un innovatore"
Giornata di vigilia in vista del match di Champions League tra PSG e Roma. Oggi, alle ore 19:45, parlerà Gian Piero Gasperini in conferenza stampa insieme a Paulo Dybala. Il tecnico dei francesi ed ex...
Lazio, la protesta della tifoseria si ferma a dicembre: "Contro l'Atalanta entreremo all'Olimpico"
La contestazione della tifoseria laziale contro il presidente Lotito, si ferma per tutto il mese di dicembre. La curva nord, infatti, ha scelto di interrompere lo sciopero e tornare all'Olimpico. Per...