In vista del match di Champions League in programma domani alle ore 21 contro la Roma al Parco dei Principi, il terzino del PSG ed ex Inter, Achraf Hakimi ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole.

Come ti senti a livello personale?

"Mi sento bene, sia fisicamente sia mentalmente. Sono pronto per domani"

Nel corso di questa stagione, soprattutto nelle competizioni europee, avete dimostrato di avere una mentalità a prova di tutto, indipendentemente dalle difficoltà incontrate. È questa la vostra forza particolare? È ciò che vi guiderà anche nel prosieguo della League Phase?

"Come hai detto, è vero che la stagione è lunga. Ci sono infortuni e momenti difficili durante la stagione. L'allenatore cerca di farci capire che dobbiamo essere pronti ad affrontare tutte le difficoltà. In questo momento abbiamo due giocatori importanti infortunati, ma penso che la squadra sia pronta. Abbiamo una rosa incredibile e chiunque giocherà darà il massimo per la squadra. Tutti insieme faremo qualcosa di grande, soprattutto per i due compagni infortunati e per il club"

HAKIMI IN CONFERENZA STAMPA

Quando sei arrivato al PSG, otto anni fa, Marquinhos era già qui. Lui arrivava dalla Roma, che ritroverà domani. Cosa rappresenta per te come compagno di squadra e quanto incarna l'identità del PSG?

«Sono contento e orgoglioso di essere qui. Spero di rimanere ancora tanti anni al Paris Saint-Germain, come ha fatto Marquinhos, che è una leggenda del club. Sento che Parigi è la mia città e il PSG è il mio club. Sono felice. Marquinhos è un esempio per tutti noi, è il nostro leader. Lo seguiamo e siamo tutti al suo fianco».

Con questi due infortuni di Désiré Doué e Kvaratskhelia, pensate che sarà più difficile confermarsi campioni d'Europa?

«No, è vero che sono due giocatori importanti per noi, con i quali abbiamo vinto le due Champions League, ma penso che la forza di questa squadra sia il collettivo. Abbiamo una rosa incredibile. Chiunque giocherà sarà pronto e darà il massimo. Come ho detto, questa è la forza della squadra, è ciò che l'allenatore ha creato. So che tutti saranno pronti e insieme daremo il massimo per provare a vincere la terza Champions League».

È una settimana un po' particolare: domani sera c'è questa partita di Champions League, mentre oggi è attesa una decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport. Che tipo di giornata ti aspetti? Sei impaziente di conoscere la decisione relativa all'ultima Coppa d'Africa? «Penso che sarà una giornata tranquilla. Tornerò a casa, mi riposerò e mi preparerò fisicamente e mentalmente per la partita. Poi penso che qualcuno mi comunicherà la decisione e basta. Dopodiché andrò a dormire in vista di domani».

Sei in grande forma dall'inizio della stagione. Hai giocato molto, segnato diversi gol e fornito assist. Parallelamente, a metà settembre abbiamo appreso che sarai processato per stupro. Come hai reagito quando l'hai saputo? Quali sono le tue sensazioni al riguardo?

«Non ci penso, sono concentrato sul calcio ed è questa la cosa più importante per me. Questo non mi impedisce di esprimere il mio gioco e sono concentrato su questo. Poi vedremo cosa accadrà in futuro. Come ho detto, sono concentrato sulla partita di domani e soprattutto sul mio lavoro, che è il calcio».

Ci sono gli infortuni di Kvaratskhelia e Doué, ma anche quello di Harry Kane al Bayern Monaco. In questo periodo si stanno infortunando molti giocatori. Pensi che la causa sia l'accumulo delle partite e il ritmo degli impegni? Semplicemente, si gioca troppo nel corso di una stagione? Tu sei nella posizione ideale per rispondere, visto il numero di partite che hai disputato tra il 2024 e il 2026.

«È vero che ci sono tante partite, ma questo è anche il risultato del lavoro che facciamo per arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni. Come ho detto l'ultima volta, se vogliamo rimanere ai massimi livelli, questa deve essere la nostra mentalità: vincere ogni partita e arrivare il più lontano possibile in ogni competizione. Kvaratskhelia e Doué sono stati sfortunati, perché non si tratta di infortuni muscolari, ma di problemi ai legamenti e alle ginocchia. Sono situazioni un po' diverse. Come ho detto, dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi circostanza. Sappiamo che nel nostro mestiere possono capitare momenti del genere, con degli infortuni, ma bisogna essere forti mentalmente e so che loro lo saranno».

Sei uno dei pilastri di questa squadra e ricopri un ruolo sia difensivo sia offensivo. Quando si verificano due infortuni così importanti, che coinvolgono giocatori fondamentali, senti di avere un ruolo ancora più importante in questa stagione, sia in campo sia nello spogliatoio?

«No, non credo. Noi che siamo i pilastri della squadra non dobbiamo metterci pressione pensando di dover fare qualcosa in più individualmente. Come ho detto, credo nel collettivo. Dobbiamo reagire tutti insieme, dare qualcosa in più ed essere pronti ad affrontare le difficoltà. Penso che siamo pronti. Poi sarà l'allenatore a scegliere chi giocherà e chi sostituirà gli infortunati, ma credo che tutti insieme riusciremo a sopperire all'assenza di questi due giocatori importanti, soprattutto per il bene del Paris Saint-Germain».

Con i due infortuni nel reparto offensivo, Luis Enrique ti ha parlato della possibilità di giocare più avanti in alcune partite? Ti piacerebbe giocare come ala destra?

«Mi ha parlato. Penso che verrà qui dopo e potrai fare la stessa domanda a lui, per capire cosa ha in mente e come intende sostituire i due giocatori. Come ho detto, penso che chiunque giocherà darà il massimo per il Paris Saint-Germain, per continuare a vincere, perché questo è il nostro obiettivo».

Per riallacciarmi alla domanda precedente, recentemente avete segnato molti gol contro il Le Havre. Il PSG è la squadra che ha segnato più gol con i difensori in questa stagione nei cinque principali campionati europei. Come lavorate quotidianamente sul tuo contributo offensivo, sia in campo sia attraverso il confronto con Luis Enrique? Ti lascia molta libertà di spingerti in avanti e andare a segnare?

«Sì, penso che Luis Enrique mi abbia dato un ruolo importante e mi sento importante in campo. Mi ha dato libertà e soprattutto la sua fiducia, oltre a quella della squadra. Quando vado in attacco, c'è qualcuno che prende il mio posto. Questo mi dà la libertà di aiutare la squadra anche nella fase offensiva. Come ho detto, a livello collettivo cerchiamo di segnare più gol possibile. Soprattutto durante gli allenamenti, quando lavoriamo sulle finalizzazioni, prendiamo molto sul serio queste esercitazioni perché sappiamo che sono occasioni che possono capitare in partita. Ci prepariamo anche per questo».

Domani affronterai Wesley, il brasiliano della Roma. Cosa ti aspetti da questo duello?

«Penso che sia un giocatore molto offensivo, a cui piace attaccare. Le qualità della Roma lo aiutano a esprimere il suo gioco. Dovremo essere tutti concentrati, non soltanto su Wesley, ma su tutti i giocatori della Roma, che stanno attraversando un buon momento».

La Roma ha rispetto per il Paris Saint-Germain, ma non ne ha paura. Qual è il tuo punto di vista sulla squadra giallorossa?

«Penso che stiano attraversando un buon momento, soprattutto in Serie A. Noi dobbiamo rimanere molto concentrati. Conosciamo le qualità e i difetti della Roma e, come ho detto, dobbiamo fare il nostro gioco senza esitazioni, mantenendo la stessa mentalità delle ultime partite: andare a vincere e conquistare i tre punti».

Come ti spieghi che una squadra come la Roma, che sta facendo così bene in campionato e non ha ancora perso una partita, incontri così tante difficoltà in Champions League?

«Non lo so, non sono nello spogliatoio della Roma e non so come preparino ogni partita. So come ci prepariamo noi e penso che affrontiamo ogni competizione allo stesso modo, cercando di vincere e di dare il massimo per arrivare il più lontano possibile in ciascuna di esse. Questa è la mentalità del Paris Saint-Germain».

Tornando alla decisione del TAS, nella tua prima risposta hai mostrato grande serenità. Indipendentemente dalla decisione, a livello personale ti senti comunque campione d'Africa? Quale messaggio vuoi mandare ai tifosi del Marocco ed eventualmente anche a quelli del Senegal?

«So che non è una decisione facile. Tutti hanno visto quello che è successo in campo. Ognuno avrà la propria opinione e io ho la mia. Penso che nel calcio non si possa abbandonare il campo in quel modo. Sento di aver fatto il mio lavoro e tutta la squadra è orgogliosa. Abbiamo portato in alto l'immagine del Marocco e questo è il nostro obiettivo. Tutti sanno come affrontiamo ogni partita. Per quanto riguarda i tifosi, dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto, di ciò che abbiamo costruito e dell'immagine che abbiamo trasmesso. Poi vedremo. Aspetteremo tutti insieme la decisione e, qualunque essa sia, dovremo essere pronti per la prossima Coppa d'Africa, che adesso è la cosa più importante».

Hai un gioco molto completo, sia dal punto di vista difensivo sia offensivo. Segni, attacchi, ti spingi in avanti, sei dappertutto. Si ha l'impressione che tu ti stia avvicinando a una sorta di perfezione calcistica. Pensi di poter ancora migliorare o credi di aver raggiunto il tuo livello ottimale?«Grazie per le tue parole e per aver apprezzato il mio lavoro. Penso di poter migliorare ancora molto, soprattutto con Luis Enrique, che ogni giorno pretende di più da me e da ogni giocatore. Sono sicuramente un calciatore che può dare ancora di più e migliorare. Spero di continuare a crescere, di alzare il mio livello e soprattutto di dare il massimo per aiutare i miei compagni e il Paris Saint-Germain».

Hai firmato con il Paris Saint-Germain nel 2021 e hai vinto circa 14 trofei, tra cui cinque campionati, due Champions League e due Supercoppe europee. Hai detto di voler rimanere a lungo al PSG, come Marquinhos. Qual è il tuo obiettivo principale ora che hai già vinto due Champions League? Cosa puoi fare ancora per questo club?«Come ho detto, voglio continuare a scrivere la storia del Paris Saint-Germain, è il mio club. Spero di poter rimanere qui il maggior numero di anni possibile. Il club sa quanto gli sia legato. Mi sento parigino, mi sento parte di questa società. Il mio obiettivo è vincere più titoli possibile e lasciare il mio nome il più in alto possibile nella storia del Paris Saint-Germain. Potrei anche concludere qui la mia carriera».