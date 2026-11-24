Torino, Parma, Firenze e Roma concludano la fase investigativa e di ricostruzione dei fatti per poi adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori. Adesso l'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive sta aspettando che gli investigatori delle Digos diconcludano la fase investigativa e di ricostruzione dei fatti per poi adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Roma e del Torino possano andare incontro a uno nuovo stop delle Roma è prevista per il 4 dicembre a Bologna e per quella data potrebbe essere già arrivato un provvedimento. Non è affatto escluso che i tifosi dellae delpossano andare incontro a uno nuovo stop delle trasferte . Nel caso specifico la prossima sfida fuori casa dellae per quella data potrebbe essere già arrivato un provvedimento.

Tornando ai fatti di sabato circa 140 ultrà della Roma diretti a Parma hanno aggredito 70 esponenti del gruppo "Torino Hooligan" (...)

I giallorossi in superiorità numerica hanno avuto la meglio rubando una sacca con le felpe e le magliette autoprodotte del gruppo rivale pensando che all'interno ci fossero striscioni (...)

Tutti i tifosi che hanno partecipato allo scontro hanno evitato di entrare negli stadi di Parma e Napoli per evitare di essere inquadrati dalle telecamere (...)

(Repubblica)