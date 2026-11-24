Florenzi: "Il PSG è super, ma Gasp ha idee"La penna degli Altri
Con la Roma ne ho tantissimi, anche se quello che mi sta più a cuore è l'esordio. Era il sogno nel cassetto di un bambino tifoso della squadra della sua città. Ma anche Roma-Barcellona è indelebile, ma non quello del gol, quello del 3-0. A Parigi la Supercoppa vinta contro il Marsiglia.
Dispiace non aver visto il Parco dei Principi pieno. Con Neymar e Mbappé ho avuto un grande rapporto, ricordo un gruppo di ragazzi eccezionali: Marquinhos, Verratti, Di Maria, Paredes
Il PSG ha qualche assenza pesante ma resta una squadra enorme, che parte in vantaggio come pronostico. La Roma si sta mettendo un po' di pressione da sola, come a Manchester, dove sembrava che dovesse fare risultato per forza. Magari questa volta sarà diverso. Gasp non deve andare a Parigi per vincere ma per fare una prestazione importante. Se poi arriverà un'altra sconfitta può starci.
Gli voglio un mondo di bene e per me resta un giocatore che può essere ancora molto importante per la Roma, perché oltre che il trequartista può fare il centrocampista centrale.
Secondo me dipende tanto dalla Champions. Sarà matto, ma se gennaio la Roma fosse fuori dalla Coppa non sarei così dispiaciuto. Lo dico perché ci sono passato anche io: al Milan abbiamo vinto lo scudetto perché siamo usciti. La Champions è una competizione che ti toglie tanto a livello fisico e mentale, tra stress e viaggi. Uscire non è mai bello, ma se poi quelle forze le convogli sul campionato aiuta.
Perché no? Tutto può essere. Io mi sono lasciato in buonissimi rapporti con tutti, non ho mai litigato con nessuno. Devo però capire prima io che voglio fare davvero. E questo è è già un problema. Però mi aggiorno su tutto.
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