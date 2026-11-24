La separazione non è sempre una fine. In natura, ad esempio, la separazione delle cellule dà origine alla vita. E' il caso di questa . In natura, ad esempio, la separazione delle cellule dà origine alla vita. E' il caso di questa Roma che corre, segna, vince e fa sognare i suoi tifosi.

Una squadra a immagine e somiglianza del Gasp che al Tardini è arrivata a quota 19 risultati utili consecutivi: un girone intero, diviso però tra la fine dello scorso campionato e l'inizio di questo. Una cavalcata che ha permesso ai giallorossi di tornare in Champions League e ora, addirittura, di puntare allo scudetto (...)

La genesi è stata lo strappo tra Ranieri e Gasperini. L'ex senior advisor rese di pubblico dominio una frattura interna a Trigoria, costringendo Friedkin ad una scelta: via Ranieri, poi anche Massara, e Roma in mano a Gasperini. Difficile legare i due eventi come causa e effetto, sta di fatto, però, che da quel momento il tecnico di Grugliasco è stato posto al centro del presente e futuro romanista e la sua squadra non ha più perso.

(Corsera)