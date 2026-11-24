la Roma ha comunicato le informazioni per i tifosi che si recheranno a Parigi per assistere al match contro il PSG di domani sera. I biglietti saranno inviati via mail entro le ore 13 di mercoledì 25 novembre e potranno essere esibiti ai tornelli direttamente dal proprio dispositivo mobile. Non sarà consentito il cambio nominativo. Sul proprio sito ufficiale,I biglietti saranno inviati via mail entro le ore 13 di mercoledì 25 novembre e potranno essere esibiti ai tornelli direttamente dal proprio dispositivo mobile. Non sarà consentito il cambio nominativo.

Su indicazione delle autorità locali, il punto d'incontro per i tifosi giallorossi sarà presso il locale Seguin Sound, a Boulogne-Billancourt, a partire dalle ore 12. Da lì sarà possibile raggiungere lo stadio in circa 30 minuti utilizzando la linea 9 della metropolitana, dalla stazione di Pont de Sèvres a quella di Porte de Saint-Cloud, per poi proseguire a piedi. Il percorso sarà presidiato dalle autorità, che raccomandano di non utilizzare itinerari alternativi, in particolare la linea 10 della metropolitana.

Il settore ospiti, situato presso la Tribuna Paris, è composto da due anelli non comunicanti (settori 101-102 e 301-302). Sarà possibile accedere dalle ore 18, esclusivamente al settore indicato sul proprio biglietto. Non sarà consentito introdurre borse di dimensioni superiori a un foglio A4 e non sarà disponibile un deposito bagagli.

(asroma.com)