Torna la Youth League e domani alle 16:00 la Roma Primavera affronterà in trasferta il Paris Saint-Germain nella quinta giornata della competizione. Alla vigilia della sfida, che sarà trasmessa in diretta su UEFA TV e Sky Sport Calcio, il tecnico giallorosso Mattia Scala ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

Mister, come sono andati i giorni dopo la gara di Cesena?

"Abbiamo recuperato le energie dopo la partita di campionato e preparato questa partita con la massima attenzione. Cioè quella che dovremo mettere in ogni minuto in campo per poterla affrontare al meglio".

Che squadra andiamo a incontrare?

"Si tratta di un avversario forte, che ha tanta intensità e tanti giocatori di qualità davanti, con tanto motore. Forse hanno qualche difficoltà nella fase difensiva, ma non dimentichiamoci che lo scorso anno sono arrivati in semifinale, perdendo solo ai calci di rigore contro il Real Madrid. Si tratta di un test molto impegnativo e sono molto curioso di vedere come risponderà la squadra".

La qualificazione sembra vicina, con quali prospettive affrontiamo questa gara?

"Dobbiamo puntare più in alto possibile. Ci sono sei punti a disposizione e dobbiamo puntare a fare il massimo. Poi finite queste due partite tireremo le sommme e vedremo a che punto siamo arrivati".

A prescindere dall'avversario, ormai è chiaro che non bisogna fare calcoli.

"Questo è un passo importante per costruire la mentalità vincente, migliorando quella che abbiamo avuto ultimamente. Abbiamo parlato con i ragazzi e ci siamo posti obiettivi ben precisi a medio-lungo termine. La Youth League è uno di questi, non dobbiamo fare calcoli e dobbiamo giocarcela con coraggio. Non voglio vedere il primo tempo di Manchester, ma voglio vedere una squadra che va lì a viso aperto mettendo in campo il nostro gioco, cercando di dominare e di portare a casa più punti possibile".

Dopo quattro partite, che differenza si nota tra la Youth League e il campionato?

"Il ritmo, la qualità dei giocatori sono diversi rispetto a ciò che vediamo in campionato. La cosa che ho notato è che i ragazzi si stanno abituando ad affrontare un certo tipo di partite e di viaggi. Non tutti erano abituati a giocare ogni tre giorni e quindi a certi tempi di recupero e allenamenti. Questa era la difficoltà che avevamo inizialmente al di là dei risultati e delle prestazioni. La differenza si nota, come credo che si cominci a notare da parte nostra, perché abbiamo fatto uno "switch" mentale e tecnico importante dall'inizio dell'anno".

(asroma.com)