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Real Madrid, Mourinho sorride: recupero lampo di Valverde. Anche Mbappé e Konaté ci saranno contro la Roma

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
Valverde
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Sorride José Mourinho. Il tecnico del Real Madrid, come riportato dal sito del quotidiano, per la prossima partita di Liga contro il Villarreal avrà a disposizione Mbappé, Konaté e anche Valverde. Tre recuperi fondamentali per il tecnico portoghese che potrà averli a disposizione anche per il match contro la Roma fissato per il 14 ottobre allo stadio Olimpico. Recupero lampo soprattutto per Valverde che ha smaltito la distorsione di terzo grado alla caviglia
(amp.sport.es) 
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