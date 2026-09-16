Mancato tesseramento di Malagò, Buonfiglio esce allo scoperto: la Figc verso il commissariamento

(...) Il Coni chiederà al suo Consiglio Nazionale di votare il commissariamento della Federcalcio. La decisione appare inevitabile dalla lettura delle tre pagine che ieri il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha esposto ai membri di Giunta e allo stesso Malagò. «Alla luce di quanto riconosciuto dallo stesso Procuratore Generale Ugo Taucer, risulta incontestabilmente accertato che il dott. Malagò non fosse tesserato al momento della presentazione della candidatura», ha spiegato Buonfiglio, (...) La conclusione del testo letto dal presidente del Coni lascia poco spazio alle interpretazioni. «Il Procuratore Taucer ha ribadito che il possesso di un tesseramento valido deve costituire uno dei requisiti di candidabilità o di eleggibilità dei componenti degli organi federali, sia elettivi sia di nomina. Ha inoltre evidenziato che la Figc, pur avendo formalmente recepito i Principi fondamentali del Coni, non li ha concretamente applicati al caso in esame, con particolare riferimento alla corretta interpretazione del requisito del tesseramento. Tali principi fondamentali appaiono, pertanto, essere stati violati». (...) Ora toccherà alla Giunta proporre al Consiglio Nazionale di votare il commissariamento e a Malagò di difendersi, nell’impresa forse più difficile della sua carriera. Ogni decisione verrà presa dopo Italia-Turchia del 5 ottobre, per non turbare il percorso degli azzurri in Nations League. (...)

(corriere.it)