Inter: risentimento muscolare per Calhanoglu. Salta la Roma

Non arrivano buone notizie per Chivu in vista della sfida contro la Roma di sabato. ci sarà Hakan Calhanoglu, che ieri ha già saltato il match contro l'Udinese. Il turco è atteso al rientro dopo la sosta per le nazionali.

(gianlucadimarzio.com)

Arriva la comunicazione ufficiale dell'Inter. Ecco la nota:

"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni".

(inter.it)