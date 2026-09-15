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Inter: risentimento muscolare per Calhanoglu. Salta la Roma

Campionato
di FedericoL
martedì, 15 settembre 2026 alle 12:59
Hakan-Calhanoglu-Inter-celebrate
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Non arrivano buone notizie per Chivu in vista della sfida contro la Roma di sabato. ci sarà Hakan Calhanoglu, che ieri ha già saltato il match contro l'Udinese. Il turco è atteso al rientro dopo la sosta per le nazionali.
(gianlucadimarzio.com)
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Arriva la comunicazione ufficiale dell'Inter. Ecco la nota: 
"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni". 
(inter.it) 
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