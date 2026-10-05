Roma, ecco cosa manca per l'Under 23: dallo stadio agli investimenti

"L'Under 23 ci serve", ha detto nella giornata di venerdì, in occasione del Festival dello Sport a Trento, il Ceo della Roma John Galantic. Il club giallorosso ha in mente da almeno un paio di anni questo cambiamento con lo scopo di evitare di perdere alcuni giovani di valore e di prospettiva.

Come riportato dal quotidiano, mancano due tasselli fondamentali per la realizzazione del progetto Under 23: il primo è lo stadio, il Tre Fontane ad oggi non ha tutti i requisiti richiesti. Si valuta, quindi, la possibilità di ristrutturarlo o come alternativa lo stadio Stella Polare, dove gioca l'Ostia Mare. Poi c'è il tema legato agli investimenti: attorno ai 20 milioni sarebbe l'esborso a cui poi si aggiunge una spesa di circa 3 milioni di euro tra stipendi, logistica e iscrizione.

(Leggo)