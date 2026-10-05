Roma, ecco cosa manca per l'Under 23: dallo stadio agli investimenti

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del lancio del suo nuovo vino "3-4-3" direttamente dalle colline di Cascina Gilli a Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti....
In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è tornato alla sua esperienza giallorossa. Dal rapporto con Francesco Totti, alla passione della città p...
Dopo la vittoria per 3-1 nel Derby, il campionato di Serie A Women si ferma per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Sono 21 le calciatrici della Roma chiamate dalle rispettive selezioni, tra...
LAROMA24.IT - La fine della maxi sosta per le nazionali si avvicina e la Roma di Gian Piero Gasperini entra nella settimana che la porterà al big match in casa del Como di Fabregas. Nel weekend, però,...
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