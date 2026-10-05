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Italia-Turchia 3-1: azzurri al secondo posto nel girone di Nations League. Mancini gioca tutta la partita

Nazionali
di R.P.
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L'Italia grazie alla vittoria sulla Turchia (3-1) è seconda nel girone di Nations League alle spalle della Francia.
Dopo il vantaggio di Scamacca, nella ripresa pareggia Simsir. Roberto Mancini poi indovina i cambi: Calafiori e Pio Esposito, dentro nella ripresa, permettono di conquistare tre punti pesantissimi. 
Tutta la gara in campo per Gianluca Mancini della Roma. Buona la sua prova al fiano di Bastoni. 

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