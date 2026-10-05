ASSOGNA: "La situazione di Cristante è più complicata di quanto ci si aspettasse" - CASANO: "Mi auguro che la Roma guardi ad altri calciatori rispetto all'estate"

La maxi sosta per le nazionali si avvicina al termine e la Roma di Gian Piero Gasperini domani si ritroverà a Trigoria per iniziare a preparare il match contro il Como. Nell'etere romano ci si concentra sull'infortunio di Cristante e sulle alternative che potrebbe scegliere l'allenatore giallorosso. "La situazione di Cristante è più complicata di quanto ci si aspettasse" afferma Paolo Assogna. Mentre Checco Oddo Casano guarda anche al mercato di gennaio: "Mi auguro che la Roma guardi ad altri calciatori rispetto all'estate".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Da qui a Gennaio mi auguro che la Roma possa guardare ad un ampio spettro di giocatori anche diversi da quelli di quest’estate. Ho dubbi su Leweling: come mai adesso non gioca mai? (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Pellegrini dal primo minuto è quello che ha più chance di giocare. Avresti così modo di conservarti un cambio a centrocampo, e contestualmente avere alternative di livello in avanti (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Sarò esagerato, ma per me la partita contro il Como è più difficile di quella con il Real Madrid: sono organizzati e vieni dalla sosta delle nazionali (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Pellegrini dal primo minuto contro il Como? Il giocatore non è nuovo a farsi trovare pronto dopo infortuni di questo tipo. Non so come sta fisicamente ma è nel gruppo da un mese, quindi trovo difficile che sia indietro (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Mercoledì a Trigoria ci sarà il primo allenamento, ricco e importante, dopo la maxi-sosta, per preparare la trasferta di Como, con quasi tutti a disposizione. Si dovrà fare fronte, ovviamente, all’assenza di Cristante che, tra tutte le note positive, è quella che stona di più. Si è però speranzosi di perderlo solo per due gare: quella di Como e la prima di Champions League in casa contro il Real Madrid. Non ho dubbi che sarà De Roon il suo sostituto a centrocampo. Pellegrini titolare? Ho i miei dubbi (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

L'assenza di Cristante è roba seria, bisogna prenderne atto. È un giocatore serio: se non è partito per la Nazionale è perché non stava bene e, per me, oltre a Como salta anche il Real Madrid. Gasperini dovrà riorganizzare il centrocampo. Ci sono diverse ipotesi, che però ancora non si possono fare con certezza: bisogna vedere come tornano i giocatori dalle rispettive Nazionali (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

La situazione di Cristante è un pizzico più complicata di quanto ci si aspettasse: volevano recuperarlo per il Real, ma realisticamente, parlando di un problema al collaterale, i tempi di recupero sono di circa un mese. Verosimilmente, quindi, lo vedremo dopo il Genoa, contro il Napoli (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)

Gasperini vorrebbe più comunicazione con la società nelle fasi di mercato. Un passo in avanti è stato fatto con l'arrivo di Galantic, ma si capisce che per lui non è ancora sufficiente (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)