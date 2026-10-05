Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: forte interesse dell'Arsenal per Wesley

Sicuramente è uno dei profili più attrezzati in giro per l'Europa. Wesley, l'esterno della Roma, piace e lo sappiamo in Inghilterra. Secondo le ultime informazioni che arriva d'Oltremanica, oltre Manchester United e Newcastle, accostate al giocatore da un po' di tempo, in questo momento ci sarebbe il forte interesse dell'Arsenal.

I Gunners di Arteta sono alla ricerca di esterni è nel mirino ci sarebbe appunto Wesley. Se l'anno scorso la valutazione era di 30 milioni di euro, adesso, dopo le prestazioni, è raddoppiata. Per sedersi al tavolo con la Roma ce ne vogliono almeno sessanta.

(sportwitness.co.uk)