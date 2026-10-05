Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: forte interesse dell'Arsenal per Wesley

L'Italia grazie alla vittoria sulla Turchia (3-1) è seconda nel girone di Nations League alle spalle della Francia. Dopo il vantaggio di Scamacca, nella ripresa pareggia Simsir. Roberto Mancini poi in...
Vittoria in rimonta per la Francia in Nations League: 2-1 sul Belgio. Apre le marcature Lukebabio nel primo tempo, nella ripresa segnano Doue e Cherki prima della doppietta di Olise nel finale. Ha gi...
Se Malen ha deciso di andare ai Musei Vaticani insieme alla moglie, Wesley non si ferma mai, e pure nel suo giorno di riposo ha deciso di non mollare del tutto. L'esterno brasiliano in una storia appa...
Oggi la Roma ha usufruito del secondo giorno di riposo, la ripresa degli allenamenti della truppa giallorossa è fissata per domani. Malen ha quindi deciso di fare il turista per un giorno. In una stor...
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