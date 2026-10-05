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Wesley sfrutta il giorno di riposo per una partita a Padel

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di R.P.
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Se Malen ha deciso di andare ai Musei Vaticani insieme alla moglie, Wesley non si ferma mai, e pure nel suo giorno di riposo ha deciso di non mollare del tutto.
L'esterno brasiliano in una storia apparsa sui propri canali social, si è divertito insieme agli amici in una partita a Padel. Domani però si torna a Trigoria per sudare gli ordini di Gasperini, domenica c'è la trasferta di Como. 
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