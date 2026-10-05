Wesley sfrutta il giorno di riposo per una partita a Padel

Oggi la Roma ha usufruito del secondo giorno di riposo, la ripresa degli allenamenti della truppa giallorossa è fissata per domani. Malen ha quindi deciso di fare il turista per un giorno. In una stor...
Con una pesantissima e clamorosa vittoria per 6-2, l'Under 21 di Baldini strappa il pass diretto per i prossimi Europei di categoria. Pisilli, titolare, ha giocato tutti i 90minuti del match. Una par...
Manu Koné giocherà dal primo minuto la partita che la Francia affronterà contro il Belgio questa sera. Questa la scelta di Zidane, commissario tecnico dei transalpini. Ci sono diversi cambiamenti, pur...
Tra un'ora a Bologna l'Italia di Roberto Mancini giocherà contro la Turchia nella quarta giornata di Nations League. Il commissario tecnico azzurro cambia 9 uomini rispetto all'undici sceso in campo...
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