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Malen, lunedì da turista: visita ai Musei Vaticani insieme alla moglie

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di R.P.
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Oggi la Roma ha usufruito del secondo giorno di riposo, la ripresa degli allenamenti della truppa giallorossa è fissata per domani.
Malen ha quindi deciso di fare il turista per un giorno. In una storia Instagram l'attaccante della Roma ha fatto sapere a tutti di essere stato insieme alla moglie ai Musei Vaticani. 
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