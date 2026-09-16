Instagram, Mancini si ferma per scattare un seflie con dei piccoli tifosi: la gioia incontenibile dei bambini (VIDEO)

Gianluca Mancini è stato protagonista di un gesto emozionante e che ha fatto felici dei piccoli tifosi giallorossi. Come dimostra il video pubblicato dalla pagina "Calciatori per sbaglio", uscito da Trigoria il difensore è stato inseguito da dei bambini alla ricerca di un selfie. Mancini se ne accorge e si ferma per scattare una foto insieme a loro, con i piccoli tifosi che, travolti dalla gioia dopo aver incontrato il loro idolo, si abbracciano tra loro in una esultanza incontenibile.