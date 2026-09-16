Roma-Inter a Massa, bilancio negativo con i giallorossi: l'ultima vittoria nel 2022

Sarà Davide Massa della sezione di Imperia il direttore di gara di Roma-Inter, in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Sono 34 i precedenti con i capitolini, di cui 10 successi, 12 pareggi e 12 sconfitte, l'ultima la scorsa stagione a Como, con la squadra di Gasperini che perse 2-1.

Il trend recente è fortemente negativo: la Roma non vince con Massa da ben 10 partite (3 pareggi e 7 sconfitte) e il successo più recente risale al 1° ottobre 2022 (Inter-Roma 1-2). Inoltre, gli ultimi 7 incroci sono terminati tutti con una sconfitta per i giallorossi. Nelle ultime 21 partite dirette da Massa la Roma ha ottenuto soltanto 3 vittorie.

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