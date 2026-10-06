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Foti, maxi squalifica in Eccellenza: quattro mesi per minacce all'arbitro

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di Paolo Rosi
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Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma, è stato squalificato fino al 5 febbraio 2027 dopo un episodio avvenuto nell'ultimo turno di campionato. L'attuale dirigente dell'Acireale, impegnato nel campionato di Eccellenza siciliana, è stato fermato dal giudice sportivo per "contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro", secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.
Per Foti si tratta di una nuova squalifica dopo le 10 giornate ricevute nella passata stagione, quando era alla guida della Sampdoria in Serie B senza essere in possesso dell'abilitazione Uefa Pro. In quel caso la sanzione era stata successivamente confermata dalla Corte federale d'appello. L'Acireale potrebbe presentare ricorso per chiedere una riduzione della squalifica.
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