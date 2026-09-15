Guidi: "Gasperini ha seguito Lulli per un anno"

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La Roma annuncia la collaborazione con NTS Sport, il quale diventa Official supplier del Club. L'azienda ha realizzato i lavori di rifacimento del campo "Agostino Di Bartolomei" di Trigoria. Ecco la n...
Non arrivano buone notizie per Chivu in vista della sfida contro la Roma di sabato. ci sarà Hakan Calhanoglu, che ieri ha già saltato il match contro l'Udinese. Il turco è atteso al rientro dopo la so...
LR24 (A.CIARDI) - Da anni si chiedeva di accorpare le partite delle Nazionali per evitare le tante interruzioni ai campionati. Lo hanno fatto. Nessuno però ha pensato che tale iniziativa potesse esser...
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