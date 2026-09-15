L’AS Roma sigla un accordo con NTS Sport: nuovo manto sintetico per il campo “Di Bartolomei”

Attraverso il consueto comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso noti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Mastrandea, assistito da Stefania Ginesio e da Carlo Moretti, rappresentante d...
Federico Guidi, ex allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista al sito specializzato in calciomercato e ha risposto ad alcune domande su Lulli, protagonista con Gasperini e suo giocat...
Non arrivano buone notizie per Chivu in vista della sfida contro la Roma di sabato. ci sarà Hakan Calhanoglu, che ieri ha già saltato il match contro l'Udinese. Il turco è atteso al rientro dopo la so...
LR24 (A.CIARDI) - Da anni si chiedeva di accorpare le partite delle Nazionali per evitare le tante interruzioni ai campionati. Lo hanno fatto. Nessuno però ha pensato che tale iniziativa potesse esser...
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