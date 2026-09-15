L’AS Roma sigla un accordo con NTS Sport: nuovo manto sintetico per il campo “Di Bartolomei”

La Roma annuncia la collaborazione con NTS Sport, il quale diventa Official supplier del Club. L'azienda ha realizzato i lavori di rifacimento del campo "Agostino Di Bartolomei" di Trigoria. Ecco la nota del club:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l'accordo di collaborazione con NTS Sport, che diventa Official Supplier del Club. L'azienda ha realizzato i lavori di rifacimento del campo “Agostino Di Bartolomei” all’interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Grazie a questa cooperazione, la struttura ha beneficiato della realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, pensato per garantire i più elevati standard prestazionali e di sicurezza ai giovani atleti e alle formazioni del settore giovanile giallorosso che quotidianamente ne utilizzano le strutture.

Fondata nel 1989 come New Tennis System, NTS Sport è un’azienda leader specializzata nella realizzazione, riqualificazione e manutenzione di impianti sportivi. Con l’intervento sul campo “Di Bartolomei”, l'AS Roma rinnova la propria attenzione al continuo ammodernamento e all'efficientamento delle infrastrutture del proprio centro sportivo, avvalendosi dell'esperienza di un partner tecnico d'eccellenza nel panorama impiantistico nazionale".

(asroma.com)