News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

VIDEO - Fenerbahce, incredibile Guendouzi: si divora un gol a porta vuota

Altre
di Fabio D'Ascanio
martedì, 15 settembre 2026 alle 10:18
Guendouzi
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo l'impegno in Champions League contro la Roma, il Fenerbahce nella sfida di campionato giocata in casa del Gaziantep non è andato oltre lo 0-0. In campo, fino al 64', c'è stato anche Mateo Guendouzi. L'ex Lazio a causa di una squalifica non ha potuto prendere parte al match contro la Roma e in campionato è tornato titolare nel centrocampo della formazione gialloblu. Il francese, però, è stato protagonista in negativo per via di un gol divorato a pochi passi dalla porta con il portiere che sembrava essere ormai battuto. Guendouzi con il piatto non ha centrato incredibilmente lo specchio della porta. 

APPENA ARRIVATO

giudice sportivo

Giudice sportivo: seconda sanzione per Hermoso, prima per Pisilli. Due giornate a Kolarov: non ci sarà contro la Roma

set 15, 16:29

Attraverso il consueto comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso noti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Mastrandea, assistito da Stefania Ginesio e da Carlo Moretti, rappresentante d...

Guidi

Guidi: "Gasperini ha seguito Lulli per un anno"

set 15, 16:23

Federico Guidi, ex allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista al sito specializzato in calciomercato e ha risposto ad alcune domande su Lulli, protagonista con Gasperini e suo giocat...

68fb89796409-2000x1125

L’AS Roma sigla un accordo con NTS Sport: nuovo manto sintetico per il campo “Di Bartolomei”

set 15, 14:21

La Roma annuncia la collaborazione con NTS Sport, il quale diventa Official supplier del Club. L'azienda ha realizzato i lavori di rifacimento del campo "Agostino Di Bartolomei" di Trigoria. Ecco la n...

Hakan-Calhanoglu-Inter-celebrate

Inter: risentimento muscolare per Calhanoglu. Salta la Roma

set 15, 12:59

Non arrivano buone notizie per Chivu in vista della sfida contro la Roma di sabato. ci sarà Hakan Calhanoglu, che ieri ha già saltato il match contro l'Udinese. Il turco è atteso al rientro dopo la so...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Torino-Roma, GASPERINI: "Malen e Dybala due campioni che si completano tra di loro, Balerdi ricorda Baresi. Con l'Inter un’occasione per misurarci"

set 14, 20:32
D'Amico in the box

Proposta decente

set 15, 11:37
HSMfjIyXsAAHt0o

TORINO-ROMA: le pagelle. BALERDI "Ministro della difesa" 7,5 - MALEN "Ineluttabile, come Thanos" 7

set 14, 19:34
WhatsApp Image 2026-09-14 at 21.10.38

Gasperini: siparietto in sala stampa dopo lo 0-2 dell'Udinese sull'Inter. Un cronista: "Mister, restiamo tutta la sera qui?". Il tecnico ironico: "Che ore sono?"

set 14, 21:14
giornali nazionali italiani

IL PUNTO DEL MARTEDÌ - CARMELLINI: "Contro l'Inter la prima vera prova del nove" - DALLERA: "Due mondi a confronto, all'Olimpico sarà uno show"

set 15, 8:09
maresca arbitro 2023

Torino-Roma: la moviola dei quotidiani. Maresca divide: dubbi sul contatto Comuzzo-Molina, regolari i gol giallorossi

set 15, 8:19
VAI AL CANALE
Foto
TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Loading