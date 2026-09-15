VIDEO - Fenerbahce, incredibile Guendouzi: si divora un gol a porta vuota

Dopo l'impegno in Champions League contro la Roma, il Fenerbahce nella sfida di campionato giocata in casa del Gaziantep non è andato oltre lo 0-0. In campo, fino al 64', c'è stato anche Mateo Guendouzi. L'ex Lazio a causa di una squalifica non ha potuto prendere parte al match contro la Roma e in campionato è tornato titolare nel centrocampo della formazione gialloblu. Il francese, però, è stato protagonista in negativo per via di un gol divorato a pochi passi dalla porta con il portiere che sembrava essere ormai battuto. Guendouzi con il piatto non ha centrato incredibilmente lo specchio della porta.