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Maldini, arriva il comunicato del Cagliari: «Test tossicologici negativi». Il giocatore torna in gruppo

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di Matteo Esposito
lunedì, 14 settembre 2026 alle 12:24
Daniel-Maldini-presentato-in-conferenza-stampa
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Arriva il comunicato ufficiale del Cagliari sulla vicenda che ha coinvolto Daniel Maldini, rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano. Nelle scorse ore il Corriere della Sera aveva riferito della positività del calciatore all’etilometro e al pre-test per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Il club rossoblù ha ora fatto chiarezza sull’esito degli accertamenti tossicologici: «Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo».
Maldini sarà inoltre regolarmente a disposizione della squadra: «Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra».
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Emergono nuove indiscrezioni sull’incidente stradale che ha coinvolto Daniel Maldini nella notte tra sabato e domenica a Milano. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante del Cagliari, oltre ad essere risultato positivo all’etilometro, avrebbe dato esito positivo anche al pre-test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.
Si tratta però soltanto di un controllo preliminare: per avere un quadro definitivo bisognerà attendere l’esito degli esami tossicologici effettuati in ospedale.
(Corriere della Sera)
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