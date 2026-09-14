Maldini, arriva il comunicato del Cagliari: «Test tossicologici negativi». Il giocatore torna in gruppo

Arriva il comunicato ufficiale del Cagliari sulla vicenda che ha coinvolto Daniel Maldini, rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano. Nelle scorse ore il Corriere della Sera aveva riferito della positività del calciatore all’etilometro e al pre-test per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Il club rossoblù ha ora fatto chiarezza sull’esito degli accertamenti tossicologici: «Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo».

Maldini sarà inoltre regolarmente a disposizione della squadra: «Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra».

______________ Emergono nuove indiscrezioni sull’incidente stradale che ha coinvolto Daniel Maldini nella notte tra sabato e domenica a Milano. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante del Cagliari, oltre ad essere risultato positivo all’etilometro, avrebbe dato esito positivo anche al pre-test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Emergono nuove indiscrezioni sull’incidente stradale che ha coinvolto Daniel Maldini nella notte tra sabato e domenica a Milano. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’attaccante del, oltre ad essere risultato positivo all’etilometro, avrebbe dato esito positivo anche al pre-test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Si tratta però soltanto di un controllo preliminare: per avere un quadro definitivo bisognerà attendere l’esito degli esami tossicologici effettuati in ospedale.

(Corriere della Sera)