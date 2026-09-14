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Settore giovanile: Under 15, U16 e U17 vincono con delle goleade. Cade ancora l'U18

Settore giovanile
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 14 settembre 2026 alle 12:00
stemma roma
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LAROMA24.IT - La Roma di Gasperini è attesa dalla trasferta di Torino di oggi, con il calcio d'inizio fissato alle ore 18:30. L'obiettivo è vincere ancora e mantenere la testa della classifica. Per il settore giovanile giallorosso, però, è stato un weekend pieno di appuntamenti
Esordio ottimo in campionato per l'Under 15 di Stefano Lorenzi che tra le mura amiche di Trigoria ha superato l'Ascoli per 4-1. I capitolini si sono portati in vantaggio con la rete di Turrini, poi i bianconeri hanno reagito siglando il momentaneo pareggio con Carbonara. I giallorossi nella ripresa hanno dilagato: doppietta di Bove e rete di Panattoni a fissare il punteggio sul 4-1. 
Anche l'Under 16 ha esordito con un successo interno, sempre contro l'Ascoli. La formazione di Trombetti ha vinto un match senza storia con un roboante 8-0. Doppiette per Pica, Bortoloni e Salvarani. Le altri reti di Diofebo e Desideri. 
Terzo appuntamento del weekend tra le giovanili giallorosse e l'Ascoli e altra vittoria schiacciante dei capitolini. L'Under 17 guidata da Polverini ha ottenuto la seconda vittoria in campionato su altrettante partite superando per 11-2 la compagine marchigiana. Tripletta di Basile, doppietta di Ferretti e Chieffallo e le reti di Salvati, Mattei, D'Ambrosi e Soares Da Cruz. Per gli avversari a segno Nespeca e Catanzaro.
Ko, invece, per l'Under 18 di Terlizzi che cade in casa dell'Atalanta. I giallorossi restano a zero punti in classifica, dopo aver perso anche i primi due impegni contro Sassuolo e Inter. I nerazzurri si sono portati in vantaggio in avvio con la rete di Gerri, al 22' è arrivato il raddoppio firmato da Edomwnoyi. La Roma ha reagito dopo qualche minuto accorciando le distanze con Saviano, ma l'Atalanta ha mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio. 
Attesa, invece, per la Primavera che oggi a Trigoria alle ore 15 ospiterà il Como nel match valido per la quarta giornata di campionato. 
I risultati delle partite della Roma
  • Under 15, 1° giornata di campionato: Roma-Ascoli 4-1 (Turrini, Carbonara, 2 Bove, Panattoni)
  • Under 16, 1° giornata di campionato : Roma-Ascoli 8-0 (2 Pica, 2 Bortoloni, 2 Salvarani, Diofebo, Desideri)
  • Under 17, 2° giornata di campionato: Roma-Ascoli 11-2 (Salvati, Mattei, 2 Ferretti, Nespeca, D'Ambrosi3 Basile, 2 Chieffallo, Catanzaro, Soares Da Cruz)
  • Under 18, 3° giornata di campionato: Atalanta 2-1 Roma (Gerri, Edomwnoyi, Saviano)

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