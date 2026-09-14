Dybala al potere per arrampicarsi di nuovo in vetta

Se sta bene gioca. È il mantra di Gian Piero Gasperini, ribadito anche ieri a Trigoria, sia durante la conferenza stampa sia dopo, quando il mister si è intrattenuto con i giornalisti presenti nel centro sportivo Fulvio Bernardini. Ed allora niente riposo, oggi pomeriggio Paulo Dybala sarà regolarmente al suo posto, stavolta molto probabilmente alle spalle di Donyell Malen e non al suo fianco. Sta di fatto che l'argentino sarà l'uomo che avrà il compito di accendere la fantasia giallorossa, quello che dovrà inventare e creare, possibilmente al servizio proprio del centravanti olandese. [...] Gasperini ha sgombrato così il campo da equivoci. Aggiungendo poi anche: «Uno si riposa quando stanco. Se sta bene lo vuoi mettere a dormire? Non puoi sapere quando uno si infortunerà, ma se sta bene uno gioca. Le partite sono dure tutte: non è che giocare col Torino sia più facile di altre gare». Ed ecco anche perché alla Joya non intende rinunciare, perché Gasp sa bene che la sfida di oggi non sarà affatto facile. E siccome tre punti valgono sempre tre punti, meglio provare a portarli a casa già stasera. E, per riuscirci, Dybala è il meglio che si possa avere in questo momento in casa giallorossa, non fosse altro perché è in uno stato di forma smagliante, al di là dei 4 assist già forniti in queste prime 3 partite di campionato. Poi bisognerà capire chi gli giocherà accanto. Il ballottaggio è tra Soulé e Mora, con l'argentino che sembra favorito perché più abituato a giocare a certi livelli. [...] Chi tra lui o Soulé alla fine venga scelto oggi da Gasperini, dovrà andare a giostrare sull'out sinistro (dove presto il titolare potrebbe diventare Lorenzo Pellegrini, che oggi torna tra i titolari a distanza di cinque mesi da quel Pisa-Roma che è stata la sua ultima gara). Anche perché dall'altra parte, appunto, c'è Dybala. E in assoluto Mora è sicuramente più propenso a giocare lì rispetto a Soulé. [...] Ed allora il dubbio resterà fino a pochi minuti dal via, magari con la possibilità di fare staffetta tra i due a partita in corsa. [...]

(Gasport)