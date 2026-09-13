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Incidente stradale per Daniel Maldini: è in ospedale per accertamenti ma non riporta ferite gravi

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di Giuseppe Cervellera
domenica, 13 settembre 2026 alle 10:32
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Disavventura nella notte per Daniel Maldini. Come riportato dall'ANSA, l'ex fantasista, tra le altre, di Lazio e Atalanta, è stato coinvolto nella notte in un incidente stradale a Milano, dopo aver giocato con il suo Cagliari in casa dell'Atalanta, sfida decisa proprio da un suo gol su calcio di rigore.
L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 5.15 in Via Caracciolo, nella periferia nord di Milano, e nello stesso sarebbero coinvolte sei persone, tutte ferite in modo non grave. Oltre a Maldini, 25 anni, sarebbero ferite due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi rispettivamente di 19, 20 e 21 anni.
Le sei persone coinvolte sono state soccorse da tre ambulanze e cinque di loro, tra cui lo stesso Maldini, sono state portate all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo per accertamenti. Sono ancora in corso i rilievi delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.

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