News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Pellegrini verso il rientro, contro il Torino possibile prima convocazione stagionale

News
di Giuseppe Cervellera
domenica, 13 settembre 2026 alle 10:24
Pellegrini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Vigilia di Torino-Roma, quarta giornata di campionato, in una Serie A che vede la Roma ancora a punteggio pieno dopo tre giornate. Le vittorie contro Fiorentina, Lecce e Atalanta hanno galvanizzato l'ambiente, soddisfatto anche del pareggio ad Istanbul contro il Fenerbahce nella prima in Champions League dopo 7 anni di assenza.
In vista del Torino possibili rotazioni per Gasperini, che deve fare i conti con gli acciacchi di Koné e l'influenza di Lulli, oltre che con la gestione naturale delle energie. Per la sfida contro i granata potrebbe tornare tra i convocati Lorenzo Pellegrini, per quella che sarebbe la prima convocazione stagionale. Il numero 7, dopo un'estate particolare tra nuovo contratto con la Roma e ripresa dall'infortunio alla coscia, starebbe per rivedere la luce in fondo al tunnel e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, contro il Torino potrebbe sedersi in panchina per la prima volta in questa stagione.

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, Sassuolo-Juventus 3-2: finale folle, l’ex Adzic decide al 94’

set 13, 21:55

Si è appena conclusa la sfida tra Sassuolo e Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A. Al Mapei Stadium i neroverdi si impongono 3-2 al termine di un finale ricco di emozioni. Dopo un primo...

hermoso 2

Instagram, Hermoso: "Next step" (FOTO)

set 13, 21:28

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce in Champions League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Domani i giallorossi saranno impegnati sul campo del Torino e andranno alla ricerc...

big serie a logo eni

Serie A, Napoli-Bologna 1-0: Lobotka regala i tre punti ad Allegri

set 13, 20:09

Si è appena conclusa la sfida tra Napoli e Bologna, valida per la quarta giornata di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona i padroni di casa si impongono 1-0 grazie alla rete decisiva di Stanisl...

WhatsApp Image 2026-09-13 at 18.13.52

La Roma in partenza verso Torino (FOTO E VIDEO)

set 13, 18:12

La Roma viaggia verso Torino. Come pubblicato dal club tramite i canali social ufficiali, i giallorossi tra poco raggiungeranno la capitale piemontese in vista del match di domani in programma alle or...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Conferenza stampa, GASPERINI: "Non possono esserci gerarchie quando fai la Champions, Malen ha fatto cose straordinarie. Dybala? Se sta bene gioca sempre"

set 13, 12:37
Endrick

Calciomercato Roma, Endrick per gennaio: D'Amico lavora ad un accordo con il Real Madrid

set 13, 8:15
Daniel-Maldini-presentato-in-conferenza-stampa

Incidente stradale per Daniel Maldini: è in ospedale per accertamenti ma non riporta ferite gravi

set 13, 10:32
Roma femminile

Serie A Women's Cup, SASSUOLO-ROMA 1-7: le giallorosse volano in finale

set 13, 11:17
images (71)

Totti: "Roma e Inter candidate al titolo. Ho parlato con Malagò ma ho preso una strada differente" (VIDEO)

set 13, 18:10
a Ritiro Roma Gasperini Friedkin

Il club cresce. Friedkin gasati

set 13, 8:11
VAI AL CANALE
Foto
Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Roma in partenza verso Torino 13.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Loading