Pellegrini verso il rientro, contro il Torino possibile prima convocazione stagionale

Vigilia di Torino-Roma, quarta giornata di campionato, in una Serie A che vede la Roma ancora a punteggio pieno dopo tre giornate. Le vittorie contro Fiorentina, Lecce e Atalanta hanno galvanizzato l'ambiente, soddisfatto anche del pareggio ad Istanbul contro il Fenerbahce nella prima in Champions League dopo 7 anni di assenza.

In vista del Torino possibili rotazioni per Gasperini, che deve fare i conti con gli acciacchi di Koné e l'influenza di Lulli, oltre che con la gestione naturale delle energie. Per la sfida contro i granata potrebbe tornare tra i convocati Lorenzo Pellegrini, per quella che sarebbe la prima convocazione stagionale. Il numero 7, dopo un'estate particolare tra nuovo contratto con la Roma e ripresa dall'infortunio alla coscia, starebbe per rivedere la luce in fondo al tunnel e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, contro il Torino potrebbe sedersi in panchina per la prima volta in questa stagione.