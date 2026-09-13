Domani la sfida al Torino. Dybala in forse, c'è Mora

Fosse per Gasp, le giocherebbe tutte. Poi c'è il passato, un curriculum pieno di infortuni, l'abitudine a quei muscoli che spesso fanno i capricci. Così, dopo quattro partite da titolare, per Paulo Dybala potrebbe arrivare il primo turno di stop (almeno parziale) a Torino.

L'appuntamento con i granata di mister Ignazio Abate è per le 18.30 di domani e non è escluso che per la Joya possa saltare. Al suo posto, accanto a Soulé, potrebbe trovare spazio Rodrigo Mora. Che a Istanbul non ha convinto come in campionato. Ma il talento portoghese, nelle idee del club giallorosso erede designato proprio di Dybala, sgomita. L'ultima parola, però, spetterà all'argentino. [...]

(Repubblica)