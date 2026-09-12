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PRUZZO: "Non ho la percezione che la rosa sia così forte" - JURIC: "Dybala può fare turnover"

Massimo Ascolto
di FedericoL
sabato, 12 settembre 2026 alle 13:44
big massimo ascolto
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Archiviata la trasferta di Istanbul, la Roma si prepara ad affrontare il Torino lunedì alle ore 18:30. La squadra di Gasperini cerca la quarta vittoria in campionato su altrettante partite. L'etere romano si concentra prevalentemente sulle possibili rotazioni del tecnico considerando le fatiche causate dalla Champions League. Roberto Pruzzo non si dice pienamente convinto della forza della rosa: "Non ho la percezione che la rosa sia così forte come si dice". Mentre Marco Juric si concentra su un possibile turno di riposo per Paulo Dybala: "Può fare turnover".
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Ho molti dubbi sul fatto che la rosa sia qualitativamente forte come si sente dire: non ho questa percezione. Giovedì nel primo tempo hanno giocato come l’anno scorso, poi nel secondo, quando hai bisogno di cambiare, non c’è lo stesso livello. Io ritengo che il miglior cambio che abbia la Roma sia Castro. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)
Quando hai tre competizioni qualcosa devi cambiare, uno o due giocatori, perché se vai a vedere altre squadre grandi come Bayern Monaco e City fanno così: deve rimanere la struttura della formazione. Gasperini mi sembra abituato. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)
Col Fenerbahce mi aspettavo qualcosa in più a livello di risultato. Il primo tempo non mi è dispiaciuto da parte della Roma. Il pareggio ci sta tutto (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)
Istanbul è passato, ora testa a lunedì. Io rinuncerei Wesley ad oggi, Dybala può fare turnover. Se dovesse giocare altri 90’ sarebbe una prova di resistenza per il giocatore e di fiducia da parte dell’allenatore (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)
Sicuramente un punto guadagnato a Istanbul. Il Fenerbahçe aveva il veleno addosso dopo la sconfitta nel derby. Aveva tanta intensità nei contrasti, chiudevano molto bene la zona d’attacco e hanno molti giocatori di stazza. Greenwood, davvero, visto dal vivo è un grande giocatore. In prospettiva sono certo che potrebbe essere di nuovo il grande acquisto della Roma. Ho visto Gasperini fargli i complimenti. Su Koné ho aggiornamenti perché ci ho parlato post-partita in Turchia. Mi ha detto: “Ho sentito fastidio, ma mi sono fermato al momento giusto" (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)  

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