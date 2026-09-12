Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Real Madrid pensa al prestito di Endrick

Accostato alla Roma già nella sessione estiva di mercato, il profilo di Endrick non è mai uscito dai radar giallorossi. L'attaccante del Real Madrid, rientrato dall'infortunio, è pronto a prendersi di nuovo il posto.

Ma c'è un problema per lui, l'impatto di Espì, attaccante che Blancos hanno preso dal Levante, è stato importante, e gli potrebbe togliere minutaggio.

Da qui a gennaio, si legge, il Real potrebbe anche decidere di cederlo in prestito, così come successo lo scorso anno, sempre nello stesso periodo, quando è stato mandato al Lione. In Ligue 1 il brasiliano, legato da un contratto fino al 2030 con il Madrid, ha fatto benissimo. E allora ecco che la Roma potrebbe di nuovo fiutare, semmai, l'operazione.

(Fichajes.net)