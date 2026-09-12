News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: esordio per Under 15 e U16. L'U17 cerca il bis, l'U18 il riscatto. Chiude la Primavera

Settore giovanile
di Fabio D'Ascanio
sabato, 12 settembre 2026 alle 9:24
stemma roma
Aggiungi come fonte preferita su Google
LAROMA24.IT - La stagione del settore giovanile giallorosso inizia ad entrare nel vivo. In questo fine settimana, infatti, arriva la prima giornata di campionato per l'Under 15, 16, 17 e 18. Chiude il weekend, con il posticipo del lunedì, la Primavera di Mattia Scala, reduce dalla vittoria esterna contro il Fenerbahce in Youth League. 
L'Under 15, affidata al tecnico Stefano Lorenzi, oggi 12 settembre alle ore 12 ospiterà a Trigoria l'Ascoli nel match valido per la prima giornata di campionato. 
Poco più tardi, sempre a Trigoria, alle ore 14, anche l'Under 16 di Mirko Trombetti ospita l'Ascoli al debutto in campionato
Secondo appuntamento, invece, per l'Under 17 che dopo l'esordio vincente per 2-3 in casa del Benevento cerca il bis. Anche la formazione di Dario Alberto Polverini ospiterà a Trigoria l'Ascoli. Il match è in programma per domenica 13 settembre alle ore 16. 
Impegno in trasferta, invece, per l'Under 18 di Terlizzi che dopo le prime due sconfitte contro Sassuolo e Inter proverà a smuovere la propria classifica sul campo dell'Atalanta. Calcio d'inizio fissato per sabato 12 settembre alle ore 11. 
Chiude la Primavera di Scala. Dopo il successo per 2-4 in casa del Fenerbahce, l'attenzione dei giallorossi si sposta nuovamente sul campionato. Lunedì, a Trigoria e non al Tre Fontane, arriva il Como. Si gioca lunedì 14 settembre alle ore 15. Nelle prime tre giornate di campionato la Roma ha collezionato 7 punti: bottino maturato dalle vittorie contro Monza e Atalanta e il pareggio esterno in casa del Lecce. 
Tutti gli appuntamenti
- Under 15, 1a giornata di campionato: Roma-Ascoli (sabato 12 settembre ore 12) 
- Under 16, 1a giornata di campionato: Roma-Ascoli (sabato 12 settembre ore 14) 
- Under 17, 2a giornata di campionato: Roma-Ascoli (domenica 13 settembre ore 16)
Under 18, 3a giornata di campionato: Atalanta-Roma (sabato 12 settembre ore 11) 
Primavera, 4a giornata di campionato: Roma-Como (lunedì 14 settembre ore 15)

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, Atalanta-Cagliari 1-2: colpaccio dei rossoblu alla New Balance Arena con il gol dell'ex Maldini

set 12, 22:40

Finisce con un risultato sorprendente la partita tra Atalanta e Cagliari valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoblu riescono a vincere e conquistare i 3 punti grazie alla rete bellissima di...

1d7b575b-e90c-432c-9133-e994d2798245

Atalanta-Cagliari, striscione della curva per De Roon: "Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenerle" (FOTO)

set 12, 22:20

Il centrocampista olandese Marten De Roon è ritornato alla corte di Gian Piero Gasperini nell'ultima sessione di calciomercato, lasciando l'Atalanta dopo 11 stagioni vissute da protagonista a Bergamo,...

Salah-Eddine

Salah-Eddine va in Grecia, è fatta per il suo trasferimento al Panathinaikos. Koné si allena a parte, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini

set 12, 21:02

Fatta per il trasferimento di Salah-Eddine al Panathinaikos. Dopo tante offerte ricevute durante la sessione di calciomercato estiva, tutte rifiutate dal calciatore, il club greco ha chiuso la trattat...

big serie a logo eni

Serie A, Lazio-Milan 2-2: Moreira entra e riacciuffa i biancocelesti con una doppietta in due minuti

set 12, 19:49

Pari allo stadio Olimpico nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A. Lazio e Milan si dividono la posta in palio al termine di un match acceso terminato con il punteggio di 2 a 2. I biancocelesti par...

NOTIZIE POPOLARI
endrick

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Real Madrid pensa al prestito di Endrick

set 12, 11:15
Salah-Eddine

Calciomercato Roma, è fatta per la cessione di Salah-Eddine al Panathinaikos: operazione in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni più 1 di bonus. Oggi le visite mediche

set 12, 14:12
Salah-Eddine

Calciomercato Roma: trattativa avanzata con il Panathinaikos per Salah-Eddine

set 12, 7:11
big massimo ascolto

PRUZZO: "Non ho la percezione che la rosa sia così forte" - JURIC: "Dybala può fare turnover"

set 12, 13:44
Hujsen Mourinho

Real Madrid, Huijsen: "Ho avuto la fortuna di incontrare Mourinho alla Roma. Mi ha dato la possibilità di entrare nel calcio di massimo livello"

set 12, 17:20
oosterwolde (1)

Oosterwolde può arrivare a gennaio: "Io ci spero"

set 12, 7:19
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Fenerbahce-Roma 10/09/2026

Fenerbahce-Roma 10/09/2026

Loading