Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: esordio per Under 15 e U16. L'U17 cerca il bis, l'U18 il riscatto. Chiude la Primavera

LAROMA24.IT - La stagione del settore giovanile giallorosso inizia ad entrare nel vivo. In questo fine settimana, infatti, arriva la prima giornata di campionato per l'Under 15, 16, 17 e 18. Chiude il weekend, con il posticipo del lunedì, la Primavera di Mattia Scala, reduce dalla vittoria esterna contro il Fenerbahce in Youth League.

L'Under 15, affidata al tecnico Stefano Lorenzi, oggi 12 settembre alle ore 12 ospiterà a Trigoria l'Ascoli nel match valido per la prima giornata di campionato.

Poco più tardi, sempre a Trigoria, alle ore 14, anche l'Under 16 di Mirko Trombetti ospita l'Ascoli al debutto in campionato.

Secondo appuntamento, invece, per l'Under 17 che dopo l'esordio vincente per 2-3 in casa del Benevento cerca il bis. Anche la formazione di Dario Alberto Polverini ospiterà a Trigoria l'Ascoli. Il match è in programma per domenica 13 settembre alle ore 16.

Impegno in trasferta, invece, per l'Under 18 di Terlizzi che dopo le prime due sconfitte contro Sassuolo e Inter proverà a smuovere la propria classifica sul campo dell'Atalanta. Calcio d'inizio fissato per sabato 12 settembre alle ore 11.

Chiude la Primavera di Scala. Dopo il successo per 2-4 in casa del Fenerbahce, l'attenzione dei giallorossi si sposta nuovamente sul campionato. Lunedì, a Trigoria e non al Tre Fontane, arriva il Como. Si gioca lunedì 14 settembre alle ore 15. Nelle prime tre giornate di campionato la Roma ha collezionato 7 punti: bottino maturato dalle vittorie contro Monza e Atalanta e il pareggio esterno in casa del Lecce.

Tutti gli appuntamenti

- Under 15, 1a giornata di campionato: Roma-Ascoli (sabato 12 settembre ore 12)

- Under 16, 1a giornata di campionato: Roma-Ascoli (sabato 12 settembre ore 14)

- Under 17, 2a giornata di campionato: Roma-Ascoli (domenica 13 settembre ore 16)

- Under 18, 3a giornata di campionato: Atalanta-Roma (sabato 12 settembre ore 11)

- Primavera, 4a giornata di campionato: Roma-Como (lunedì 14 settembre ore 15)