Calciomercato Roma, dalla Turchia: Salah-Eddine può ancora partire. Forte interesse del Panathinaikos

Nonostante il calciomercato in Italia sia finito da un po', le voci di mercato sui giocatori della Roma continuano ad esserci. Tra questi, il terzino sinistro Salah-Eddine sarebbe finito nel mirino del Panathinaikos, secondo quanto riportato da Ekrem Konur. Il mercato in Grecia chiude il 15 settembre, e il club greco starebbe pensando all'esterno giallorosso che non rientra più nei piani della società romanista, così come confermato da Gasperini in conferenza stampa. Il marocchino quindi, potrebbe sbarcare in Grecia per trovare più spazio e giocare con continuità. Situazione da monitorare nei prossimi giorni.

(Ekrem Konur)