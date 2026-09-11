In Inghilterra processo all'Aston Villa: "Un errore aver ceduto Malen". E la Roma se lo gode

La Roma ha fatto il colpaccio con Malen. Mentre in Inghilterra, adesso, iniziano ad ammettere l'errore. O almeno, iniziano ad accusare l'Aston Villa di non aver avuto pazienza.

"Quando si ingaggia un giocatore di un altro paese, non si può sempre aspettare che abbia un impatto immediato, specialmente in un campionato duro come la Premier League" si legge sul sito. Che continua: "Considerando il suo rendimento alla Roma negli ultimi nove mesi circa, sembra un enorme errore di trasferimento dal club delle Midlands".

Malen, in Italia, ha avuto un impatto devastante. Adesso sono 23 i gol in 24 partite con la maglia della Roma. Decisivo per il ritorno in Champions League ma anche per le tre partite di campionato. Ieri in Champions ha un po' faticato, ma ci può stare. Anche se alla fine ha pure servito l'assist per Cristante.

(Givemesport)