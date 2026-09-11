Instagram, Zaniolo ricorda il passato con la Roma: condiviso il gol in finale di Conference League contro il Feyenoord

Nicolò Zaniolo non si è lasciato bene con i tifosi giallorossi e questa è ormai una storia risaputa. Tuttavia, il classe 1999 ha realizzato un gol che ha scritto la storia della Roma e che rimarrà indelebile nella memoria di tutti i romanisti. L'attuale calciatore dell'Udinese ha voluto ricordare la finale di Conference League nelle sue storie Instagram ripubblicando l'azione che ha portato alla vittoria finale. Un gesto inaspettato ma che testimonia la volontà di cercare un riavvicinamento con la tifoseria giallorossa.