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Fenerbahce-Roma: la moviola dei quotidiani. Gil Manzano insufficiente, dubbi sul metro di giudizio. Il VAR corregge il rigore su Dybala

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
venerdì, 11 settembre 2026 alle 8:52
gil manzano direttore
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La Roma torna con un punto da Istanbul nella notte dell'esordio in Champions League. Non convince la direzione della gara di Jesus Gil Manzano. Diverse le decisioni contestate: dalla gestione dei cartellini al contatto tra Kanté e Wesley, fino al rigore inizialmente concesso per l'intervento di Akturkoglu su Dybala e poi correttamente trasformato in punizione dal VAR, perché il fallo era avvenuto fuori area.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5
All’11’, Cristante verso Greenwood: la mossa c’è, non violenta (col gomito) ma c’è. Persa. Al 19’, Muldur su Wesley era da giallo così come meritava la sanzione Muriqi per la simulazione da rigore in area: due ammonizioni mancate. […] Al 3’ st, giusto il giallo a Rensch così come è corretto il cartellino a Brown su Dybala (5’ st). […] Al 23’, ancora Dybala giù: il direttore di gara indica il dischetto ma lo sgambetto al giallorosso era fuori area. Idem, o quasi, poco dopo: Wesley giù fuori area. Al 40’ st, giallo estratto per Ismail su Dybala: corretto.
CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5
Insufficiente lo spagnolo Gil Manzano, lontano da qualsiasi canone arbitrale, sia esso della nouvelle vague di Orsato o quello europeo di Rosetti. Tanti fischi, spesso sbagliati, molti al minimo contatto, altri non fatti per falli più evidenti (Kanté su Wesley è fuori area, ma è un’infrazione chiara), un rigore fischiato su Dybala che il VAR ha riportato fuori. […] Contatto sul piede sinistro di Dybala da parte di Akturkoglu, non una cosa clamorosa, ma visto il metro usato da Gil Manzano più che sufficiente per fischiare fallo. Il problema è che tutto è avvenuto fuori area. […] Ancora giù in area del Fenerbahce Dybala, c’è una leggera trattenuta di maglia da parte di Skriniar, Gil Manzano fa segno che l’argentino s’è buttato, non è proprio così. Goffo tentativo di Muriqi (partito forse in offside) di conquistare un penalty: Wesley gli posa appena le mani sulla schiena, lui stramazza al suolo. Un altro arbitro avrebbe ammonito per simulazione.
IL ROMANISTA - VOTO 5,5
Una prestazione così e così dell’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano. Apparso fin dalle prime battute frastornato. Ci si aspetta che in Europa si fischi meno, lui però fischia poco per la Roma e tanto se non tutto per il Fenerbahce all’inizio. Specie a Muriqi in versione Hollywood (Gil Manzano ci casca) che perde tutti i duelli con Ndicka e simula quando Wesley lo sfiora in area di rigore al 35’. Al 30’ revocato un calcio d’angolo a Soulé dal Var, ma la dinamica non sembra chiarissima. […]
Nella ripresa dopo 2 minuti Rensch entra su Archie Brown, prende la palla e un po’ di avversario. Eccessiva foga forse, ma eccessivo anche il cartellino giallo. Almeno l’arbitro spagnolo applica lo stesso metro: al 5’ Brown entra duro su Dybala e viene ammonito.
La Roma cerca di aggirare il pullman gialloblu schierato davanti alla porta da Kartal. Gil Manzano lascia troppo correre. Al 16’ leggera trattenuta in area su Dybala, troppo poco per un rigore. […] Al 24’ Akturkoglu interviene su Dybala al limite, Gil Manzano concede il rigore ma il Var stabilisce che il fallo è fuori area. Tanto quanto al 26’: restano tanti dubbi sul contatto Kanté-Wesley. È fallo netto, sembra fuori area. Arbitro (neanche fallo) e Var lasciano correre. Ammoniti nel finale Muldur, Yuksek (pericoloso intervento su Dybala) e Cristante per SPA su Yuksek. Nel recupero graziato per un fallo sulla Joya

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