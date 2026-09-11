Né Dan né Ryan, per i Friedkin c'era Corbin

Non c'era nè Dan né Ryan per la prima partita della Roma in Champions League. Ma a rappresentare la famiglia texana era presente Corbin Friedkin, l'altro figlio di Dan. "Con loro ci siamo scambiati tanti messaggi - le parole del CEO giallorosso Galantic prima del match - sono silenziosi, questo è il loro stile. Ma sono gasati".

(Gasport)