N’Dicka vuole riprendersi subito il posto da titolare

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un fastidio all’adduttore, un’influenza intestinale e un Balerdi in grande spolvero. Sono stati questi tre elementi a condizionare fin qui l’avvio di stagione di N’Dicka. Il difensore centrale è stato impegnato con la Costa d’Avorio - due partite intere e qualche minuto finale nell’amichevole contro il Camerun - ed è pronto a tornare a Trigoria per lavorare con Gasperini. L’obiettivo, in questa settimana di lavoro, è riprendersi il posto al centro della difesa con i lombardi, mettendo da parte le noie fisiche e riscaldando il compagno di reparto argentino nel duello di alto livello. Per ora N’Dicka è stato scelto dal primo minuto nella sfida d’apertura del campionato con la Fiorentina, in quella con l’Atalanta e infine con Fenerbahce in Champions League. In realtà avrebbe giocato dall’inizio anche con il Lecce se non fosse stato per l’infiammazione alla coscia, che ha catapultato in campo Ghilardi all’ultimo minuto.

Oltre al match in Salento, è rimasto a guardare i compagni, addirittura dalla tribuna, nella trasferta a Torino per via di un virus accusato il giorno stesso della partita. Diversa la situazione contro l’Inter, nell’ultimo faccia a faccia prima della sosta. L’ex Eintracht si è infatti accomodato in panchina, ma non per via di qualche problematica fisica. Si è trattato di una pura scelta tecnica da parte dell’allenatore piemontese, che, probabilmente ha preferito Balerdi per contrastare due attaccanti mobili come Lautaro e Thuram. Il giocatore preso in prestito con obbligo di riscatto dal Marsiglia ha regalato a Gasp un elemento di assoluto spessore, aumentando notevolmente la competitività in difesa, dove nessuno può dirsi sicuro del posto.

N’Dicka, subentrato in maniera assolutamente positiva contro i nerazzurri, ha dimostrato di mantenere intatta la propria solidità mentale e ora vuole riprendersi la maglia da titolare. Contro il Como la scelta sarà ovviamente di Gasperini, ma il messaggio dell’ivoriano è chiaro: la concorrenza è alta, ma lui non intende fare passi indietro dopo essere stato un autentico pilastro nella prima annata della nuova era.

Intanto oggi pomeriggio riprenderanno gli allenamenti a Trigoria in preparazione del test con gli uomini di Fabregas. In attesa di ritrovare tutti i nazionali, Gasperini dirigerà la prima seduta della settimana, che vedrà però l’assenza di Cristante, alle prese con un problema al collaterale del ginocchio sinistro. «Bryan sta recuperando, si sta curando e ci vuole il suo tempo. Non è detto che salterà sicuramente Como e Real Madrid, però certamente non saremo disposti a rischiare niente, perché le partite sono tante. Se deve saltare anche una o due partite in più, l’obiettivo è recuperarlo al meglio», l’aggiornamento fornito dal tecnico.