È stato ufficializzato il bando della Lega di Serie A per la Coppa Italia 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030. Due formule differenti, il format A è identico a quello in vigore. Il secondo, format B, è invece diverso con 56 squadre al via (non 72 come si era paventato in un primo momento): 20 Serie A, 20 Serie B, 16 Serie C. La grande novità è che tra le 16 squadre di C verrà data priorità alle seconde squadre. Le seconde squadre non potranno incontrare le rispettive prime squadre se non in finale.

A pesare sarà anche la componente economica. Il bando della Lega Serie A indica infatti due differenti basi d'asta per i diritti audiovisivi della competizione nel prossimo triennio. Il primo formato vale 54 milioni di euro a stagione, per un totale di 162 milioni nel triennio, il secondo 61 milioni di euro a stagione, per un totale di 183 milioni nel triennio. Una differenza di sette milioni all'anno, che nell'arco delle tre stagioni raggiungerebbe quota 21 milioni.

(adkkronos)