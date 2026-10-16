Coppa Italia: la Lega Serie A discute su dei possibili cambi di format

Nella giornata odierna si è svolta una riunione della Lega Serie A che si è aperta con l'approvazione del bilancio consuntivo al 30 giugno 2026 da parte dei club del massimo campionato nazionale. Nel corso della riunione, particolare attenzione è stata dedicata all'analisi delle audience domestiche e alle opportunità di valorizzazione dei diritti audiovisivi sui mercati internazionali.

Inoltre, sono stati affrontati potenziali cambi di format della Coppa Italia in vista del nuovo bando sui diritti televisivi della competizione.