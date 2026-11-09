Post Match: c'è area per tutti

LR24 (MIRKO BUSSI) – A metà tempo, fortunatamente, la direzione delle squadre viene invertita. Altrimenti il lavoro da fare per i manutentori dell’erba dell’Olimpico sarebbe stato ingeneroso: 47 i palloni toccati dalla Roma nell’area avversaria, tanto che avrebbero obbligato ad una rizollatura. Il dato, decisamente sopra le medie delle squadre di Serie A, cresce ancora di valore quando viene spacchettato tra i vari protagonisti: tutti i 10 titolari di movimento hanno avuto almeno una situazione con il pallone nell’area di rigore avversaria. Un particolare che spiega, ancora una volta, come il tasso di imprevedibilità si cresciuto proporzionalmente al passare del tempo di Gasperini sulla panchina romanista. Tra meccanismi ormai rodati, sempre più spesso la Roma riesce a varcare le soglie dell’area altrui e farlo con giocatori di ogni grado o posizione. – A metà tempo, fortunatamente, la direzione delle squadre viene invertita. Altrimenti il lavoro da fare per i manutentori dell’erba dell’Olimpico sarebbe stato ingeneroso:, tanto che avrebbero obbligato ad una rizollatura. Il dato, decisamente sopra le medie delle squadre di Serie A, cresce ancora di valore quando viene spacchettato tra i vari protagonisti: tutti i 10 titolari di movimento hanno avuto almeno una situazione con il pallone nell’area di rigore avversaria. Un particolare che spiega, ancora una volta, come il tasso di imprevedibilità si cresciuto proporzionalmente al passare del tempo disulla panchina romanista. Tra meccanismi ormai rodati, sempre più spesso lariesce a varcare le soglie dell’area altrui e farlo con giocatori di ogni grado o posizione.

#RomaSassuolo/#PostMatch 1/4 "C'è area per tutti" Il tasso di pericolosità della Roma è proporzionalmente cresciuto col passare del tempo di Gasperini sulla panchina giallorossa. Al punto che, sabato scorso, tutti i 10 titolari hanno avuto almeno un tocco nell'area avversaria. https://t.co/5504GluwKA — Mirko Bussi (@MirkoBussi) November 9, 2026

Nonostante una partita senza marcature, Malen è stato il naturale primatista di tocchi nell’area avversaria: ben 10, con 1,99 xG accumulati, stavolta rimasti aleatori. 7 i tocchi che ha avuto a disposizione invece Rodrigo Mora nella zona più calda del campo, il secondo miglior dato tra i romanisti, compreso quello che al 58’ ha scritto il 3-0 sulla storia della partita. 5 i palloni avuti a disposizione da Soulé dentro gli ultimi 16 metri avversari, il migliore dei quali, dopo aver scartato anche il portiere, è stato lasciato irrisolto da Malen a un soffio dalla linea di porta.

#RomaSassuolo/#PostMatch 3/4 Anche i 2 centrocampisti, come i quinti, hanno avuto occasioni in area: 6 i tocchi di Cristante negli ultimi 16 metri, 3° miglior dati tra i romanisti. 5 quelli di Koné, al pari di Soulé. 2, invece, a disposizione per Molina, uno anche per Wesley. https://t.co/QAi5QH9F7U — Mirko Bussi (@MirkoBussi) November 9, 2026

Uno dei tratti principali delle squadre di Gasperini è la capacità di inondare l’area con più uomini, naturalmente grazie ad inserimenti da chi parte più indietro o alle sincronie delle giocate in catena: una delle primissime situazioni offensive sabato sera è in una percussione centrale di Koné che, a fine partita, conterà 5 palloni nell’area del Sassuolo, lo stesso numero di Soulé. Meglio di loro, addirittura, Cristante: 6 i tocchi del centrocampista nella zona più intima degli avversari, dietro soltanto a Malen e Mora.

Un paio di situazioni sono arrivate anche grazie ad attacchi alla profondità di Molina, un pallone è stato ricevuto anche da Wesley in una situazione particolarmente favorevole poi svanita al 68’. A completare il quadro, poi, il tocco di maggiore imprevidibilità, quello garantito dalla partecipazione offensiva dei terzi di difesa: 6 i palloni ricevuti in area di rigore avversaria dai 3 difensori romanisti. 4 tutti di Balerdi, in un paio di occasioni vicino a segnare, uno ma sufficiente e determinante per Hermoso, un altro per Ndicka. A giro, insomma, tocca a tutti salire sulla ruota.