Roma femminile: le convocate per la sfida di Champions al Servette

Roma femminile: le convocate per la sfida di Champions al ServetteRoma Femminile
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Calciomercato Roma: il Brugge cederà Forbs in estate. Ci sono anche Tottenham, Arsenal e Manchester United
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Gollini è diventato papà: è nato Loen
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La Roma dice no all'Argentina: niente convocazione per Molina
La Roma, a quanto riportato dal sito, ha detto di no alla chiamata della Nazionale Argentina per la convocazione di Molina. La FIFA ha accolto il ricorso la riduzione della squalifica da sette a quat...