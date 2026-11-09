Calciomercato Roma: sirene americane per Dybala. Primo contatto tra Beckham e l'entourage dell'argentino

La Joya, ora lavorerà in queste due settimane a Trigoria per recuperare completamente dall'infortunio al polpaccio. Paulo Dybala non è riuscito a recuperare prima della sosta per le nazionali dopo lo stop rimediato lo scorso 14 ottobre contro il Real Madrid.

Il suo futuro, chiaramente, è tutto da scrivere: il numero 21 in estate ha firmato il rinnovo per un solo anno e il suo ingaggio dipende dal numero di presenze stagionali che riuscirà a fare.

Come riportato da Piero Torri sul sito, l'argentino potrebbe trasferirsi in Mls al termine della stagione. C'è stato, infatti, un primo contatto tra David Beckham e l'entourage del calciatore. L'ex calciatore è il fondatore e coproprietario dell’Inter Miami, squadra che ha vinto l’ultimo campionato americano. Stesso club in cui militano Rodrigo De Paul e soprattutto Lionel Messi.

L'ipotesi americana non dispiace al numero 21 giallorosso e inoltre c'è anche un altro club che lo vorrebbe dalla prossima stagione: i New York City.

(romasport.eu)