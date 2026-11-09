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Calciomercato Roma: sirene americane per Dybala. Primo contatto tra Beckham e l'entourage dell'argentino

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Dybala
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Paulo Dybala non è riuscito a recuperare prima della sosta per le nazionali dopo lo stop rimediato lo scorso 14 ottobre contro il Real Madrid. La Joya, ora lavorerà in queste due settimane a Trigoria per recuperare completamente dall'infortunio al polpaccio.
Il suo futuro, chiaramente, è tutto da scrivere: il numero 21 in estate ha firmato il rinnovo per un solo anno e il suo ingaggio dipende dal numero di presenze stagionali che riuscirà a fare.
Come riportato da Piero Torri sul sito, l'argentino potrebbe trasferirsi in Mls al termine della stagione. C'è stato, infatti, un primo contatto tra David Beckham e l'entourage del calciatore. L'ex calciatore è il fondatore e coproprietario dell’Inter Miami, squadra che ha vinto l’ultimo campionato americano. Stesso club in cui militano Rodrigo De Paul e soprattutto Lionel Messi.
L'ipotesi americana non dispiace al numero 21 giallorosso e inoltre c'è anche un altro club che lo vorrebbe dalla prossima stagione: i New York City.
(romasport.eu)
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P. Exequiel Dybala

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