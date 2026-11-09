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Dybala e Svilar vedono il rientro

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Dybala
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IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Svilar vede il ritorno sempre più vicino. La Roma riprenderà ad allenarsi mercoledì, ma ieri il portiere giallorosso era comunque a Trigoria per proseguire il recupero dalla frattura al piede destro che l’ha costretto a stare fermo nell’ultimo mese. Il belga sperava di poter anticipare i tempi, ma dopo i controlli di dieci giorni fa è prevalsa la via della prudenza. A Parma, Svilar sarà pronto per riprendere posto tra i pali, che Gollini ha difeso fino a Manchester senza sfigurare. Un problema alla schiena, poi, ha bloccato il numero novantacinque giallorosso, costringendolo a saltare le ultime due gare.
Le due settimane di sosta rappresenteranno l’occasione giusta per Dybala per ritrovare la forma migliore. Lo stop per la lesione al polpaccio, rimediata con il Real Madrid, è stato più lungo del previsto, ma le condizioni dell’argentino, ora, stanno migliorando e, salvo contrattempi, tornerà a disposizione con il Parma.
Nonostante la convocazione con la nazionale italiana, Mancini è stato costretto a restare a Trigoria. Il difensore giallorosso ha saltato la sfida con il Sassuolo per un risentimento muscolare al flessore destro. Non si unirà all’Italia per gli impegni di Nations League, ma confida di recuperare e tornare a disposizione di Gasperini subito dopo la sosta.
Discorso diverso per Rensch, che nella gara di Old Trafford ha rimediato una lesione all’adduttore destro. L’esterno olandese non è sicuro di farcela per la trasferta di Parma. Al più tardi rientrerebbe per la gara di Champions sul campo del PSG. Chi, sicuramente, ne avrà ancora per un po’ è Lorenzo Pellegrini. Il numero sette giallorosso ha scelto di non operarsi per la lesione al tendine rimediata con lo Slovan Bratislava, ma non si rivedrà in campo prima di gennaio.

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