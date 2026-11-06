Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Senza Svilar quasi triplicati i gol subiti

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Svilar
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo la sosta tornerà Svilar e Gasp non vede l’ora. Senza di lui, infatti, il muro giallorosso ha iniziato a scricchiolare e ora fa addirittura acqua.
Con Mile in porta, infatti, la Roma ha subito 4 gol in 6 partite, con Gollini (e Vasquez) ben 14 in 8 gare, anche se Gollini non ha fatto poi malissimo.
Con Svilar, però, la media dei gol subiti è di 0,66, senza di lui sale a 1,75.
(Gasport)

Leggi anche

Gollini verso il forfait. Koné punta al rientroGollini verso il forfait. Koné punta al rientro
Dybala e Koné ancora fuori. Rensch: lesione, out 20 giorniDybala e Koné ancora fuori. Rensch: lesione, out 20 giorni
All’improvviso la Roma si scopre meno protetta. Gollini tenta il recuperoAll’improvviso la Roma si scopre meno protetta. Gollini tenta il recupero
Svilargollini

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

stadio olimpico roma feyenoord

Col Sassuolo l’Olimpico verso il sold out: aperto anche il Distinto Nord-Ovest

L’Olimpico si prepara a vestirsi a festa. Sabato alle 20.45 la Roma ospita il Sassuolo e il sold out è ormai dietro l’angolo: la disponibilità dei biglietti sta già terminando e, per accontentare le t...

WhatsApp Image 2026-10-31 at 18.41.24

Calendario, un assist da primato

La Roma è in cima al gran premio della montagna e d’ora in avanti il percorso sembra scollinare un poco rispetto ai tanti impegni tra guardi già affrontati. Il Sassuolo in casa domani, poi il Parma do...

Pisilli

Torna Pisilli con altri due romanisti

IL TEMPO - La Nazionale italiana tornerà a radunarsi domenica sera a Coverciano in vista delle ultime due gare del girone di Nations League con Francia e Belgio. Già sicura almeno del terzo posto e di...

NOTIZIE POPOLARI
images - 2026-11-03T233659.008

Manchester United-Roma: la spiegazione della Uefa sulla ripetizione del rigore. Nessun commento sul fallo di Mancini

hojbjerg

Calciomercato Roma: l'obiettivo è rinforzare il centrocampo. Non tramonta del tutto l'idea Hojbjerg

Buba

Calciomercato Roma: l'Eintracht Francoforte su Buba Sangaré. I giallorossi hanno mantenuto il 20% sulla futura rivendita

romano

Angelozzi (ex ds Cagliari): "L'anno scorso Massara non ha voluto cedere completamente Romano. Il Cagliari ha fatto un grande colpo"

de roon genoa

DE ROON: "Sapevo che venire alla Roma sarebbe stato un passaggio difficile, poi non ho avuto dubbi. A contare sono i fatti"

eNDRICK

Calciomercato Roma: per gennaio resta viva la pista Endrick. Contatti con l'entourage del calciatore

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Loading