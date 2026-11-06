Gollini verso il forfait. Koné punta al rientro

hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore destro. L’ex Ajax dovrà restare fermo ai box per circa venti giorni. IL TEMPO (G. TUR.) - Si ferma anche Rensch . Gli esami a cui si è sottoposto l’esterno olandese, uscito dal campo anzitempo con il Manchester United,L’ex Ajax dovrà restare fermo ai box per circa venti giorni.

Resta in dubbio la presenza di Gollini con il Sassuolo. Il numero novantacinque giallorosso, bloccato da un problema alla schiena, proverà fino all’ultimo ad esserci, anche se è piuttosto complicato. . Il numero novantacinque giallorosso, bloccato da un problema alla schiena, proverà fino all’ultimo ad esserci, anche se è piuttosto complicato.

Nel primo allenamento della Roma dopo il rientro dall’Inghilterra, Koné e Dybala hanno svolto lavoro personalizzato sul campo. I segnali che arrivano dal francese sono comunque positivi e l’obiettivo rimane strappare una convocazione per domani.

Per l’argentino, invece, la sensazione è che il rientro avverrà direttamente dopo la sosta per le nazionali, quando la Roma riabbraccerà anche Svilar. Lavoro specifico per Mancini, le cui condizioni non preoccupano.

Baldini, intanto, ha convocato Lulli per le due amichevoli dell’Italia U21 con la Francia e con il Belgio.