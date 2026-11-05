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Costa D'Avorio: Ndicka convocato per le sfide contro il Gambia

Nazionali
di R.P.
ndicka costa davorio
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Iniziano ad arrivare le convocazioni da parte delle nazionali per gli impegni in programma nelle prossime due settimane. E Ndicka partirà con la Costa D'Avorio: il difensore infatti è stato chiamato in causa dal commissario tecnico in vista degli appuntamenti contro il Gambia in programma il 12 e il 17 novembre
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