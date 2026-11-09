Rabiot, scoppia la polemica contro gli arbitri: "Mentire continuamente non vi farà andare avanti"

Totti e Spalletti, la reunion continua: “Ci stiamo ritrovando”. E il retroscena dopo l’ultimo spot

nov 09, 13:11

Dopo il duello western che aveva fatto sorridere il web, Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano a fare squadra – e a punzecchiarsi – nel nuovo spot di Amaro Montenegro, on air dall'8 novembre. Qu...