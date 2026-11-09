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Rabiot, scoppia la polemica contro gli arbitri: "Mentire continuamente non vi farà andare avanti"

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di Fabio D'Ascanio
Rabiot
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Nel pomeriggio di ieri il Milan ha superato il Genoa di Daniele De Rossi a Marassi per 1-2. Un successo a dir poco prezioso per la squadra di Amorim, che almeno in campionato, è riuscita a dare continuità ai risultati dopo la vittoria nel derby contro l'Inter. Decisive le reti arrivate nel primo tempo siglate da Cisse e Pulisic.
C'è stato un episodio, però, al 50' che ha fatto molto discutere: Marcandalli commette fallo da ultimo uomo ai danni di Rabiot poco prima della metà campo. Il direttore di gara, Davide Massa, ha estratto il cartellino giallo per il difensore del Genoa e non il rosso. I calciatori del Milan, Rabiot su tutti, hanno protestato per la mancata espulsione.
Il francese ex Juve, si è sfogato attaccando in maniera molto dura il sistema arbitrale. Il centrocampista, infatti, ha commentato un post di Gianpaolo Calvarese. L'ex arbitro ha spiegato come la decisione di Massa sia sostenibile a causa della lontananza dalla porta rispetto alla posizione in cui è stato fatto il fallo. Calvarese spiega come l'occasione non era chiara ed evidente anche a causa della posizione leggermente defilata e non centrale. Rabiot ha commentato così il post dell'ex arbitro: "Nella vita come nel calcio si possono fare errori, bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze... Pensateci"
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