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Coppa Italia, ufficializzata la data degli ottavi di finale: il 12 gennaio la sfida contro il Verona

Coppa Italia
di gabrielechianello
venerdì, 25 settembre 2026 alle 20:16
Squadra Roma
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La Lega Serie A ha ufficializzato il programma relativo agli ottavi di Coppa Italia: la Roma affronterà nella gara d’esordio in questa competizione l’Hellas Verona, che, invece, arriva a questa sfida dopo aver eliminato la Virtus Entella ai trentaduesimi di finale e il Cagliari in trasferta ai sedicesimi. La gara, si disputerà allo stadio Olimpico di Roma martedì 12 gennaio alle 21
(asroma.com)
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