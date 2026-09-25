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Totti: "Mai incontrati i Friedkin per il mio ritorno alla Roma. Ho declinato l'offerta"

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di Matteo Esposito
venerdì, 25 settembre 2026 alle 17:08
Totti
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Continuano a far parlare le parole di Francesco Totti contenute nella sua ultima autobiografia, dedicata in particolare alle esperienze successive all'addio al calcio giocato. Tra i diversi temi affrontati dall'ex capitano c'è inevitabilmente anche la Roma e, nello specifico, la possibilità di un suo ritorno all'interno del club.
Totti ha raccontato i retroscena della proposta ricevuta per prendere parte alle celebrazioni del Centenario, precisando che non c'è mai stato un incontro diretto con i Friedkin e spiegando i motivi che lo hanno portato a rifiutare. Questo il passaggio riportato nella sua autobiografia:
"Mi è arrivata una sola proposta tramite intermediari, e non durante un faccia a faccia con i Friedkin, che non c’è mai stato, per fare l’uomo immagine in occasione del Centenario della Roma. Ho declinato l’offerta. Non mi sono mai sentito a mio agio nei panni della bella statuina, che deve sorridere senza incidere e annuire senza poter decidere".

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