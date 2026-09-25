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Valori di mercato della Serie A: tre romanisti nella Top 11

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di R.P.
venerdì, 25 settembre 2026 alle 12:02
Kone
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Dopo le prime cinque giornate è il tempo anche di fare qualche bilancio. E nella top 11 dei giocatori del massimo campionato italiano che hanno il maggior valore sul mercato ci sono tre romanisti. In questa speciale classifica, secondo i dati del sito, manca Malen, perché in attacco in questo momento avrebbero un valore maggiore sia Hojlund del Napoli che Lautaro Martinez dell'Inter. 
Comunque, in porta c'è Svilar, che ha un valore di 35 milioni di euro. Esterno destro del pacchetto difensivo a quattro è Wesley, con un prezzo fissato - almeno secondo i dati - per il cartellino, di 40 milioni di euro. Dopo la doppietta all'Inter (ma non solo) è schizzato verso l'alto il valore di Manu Koné: il centrocampista francese adesso vale circa 60 milioni di euro. 
(Transfermarkt)
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