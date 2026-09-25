Valori di mercato della Serie A: tre romanisti nella Top 11

Non sono stati convocati dalle rispettive nazionali Wesley e Malen, per via di problemi fisici. E sfruttando che oggi non c'è stato allenamento - la ripresa dei giallorossi riprenderà martedì - hanno...
Partita la vendita dei biglietti per le prossime partite di campionato contro Genoa e Cagliari. La prima è in programma il 17 ottobre, la seconda il 27 ottobre, il turno infrasettimanale. Entrambe so...
Quattro partite da titolare, 322 minuti in Serie A e un prestito all'Avellino sfumato in estate. Il dossier su Emanuele Lulli ha oggi coordinate diverse rispetto a luglio. Il contratto scade nel 2027...
Attesa e trepidazione per il nuovo inizio della Nazionale italiana. La seconda Italia di Mancini ripartirà dallo Stadio Olimpico e dalla sfida contro il Belgio valida per la Nations League. Il CT ha d...
Loading